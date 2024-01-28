تحول در تامین آب شرب و کشاورزی منطقه خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بررسی تاریخچه کیفیت آب بخشهای مختلف خوزستان از جمله آب شرب اهواز بیانگر آن است که در بازههای زمانی تا پیش از بهرهبرداری طرح آبرسانی غدیر، شاخص EC (املاح)به عنوان شاخص مهم کیفیت آب به عدد ۴۰۰۰ هم رسیده بود در حالی که بر اساس استانداردها باید زیر ۱۰۰۰ باشد، بر این مبنا بررسی میدانی انجام شده از کیفیت آب شرب ایستگاه امالدبس به عنوان ایستگاه پمپاژ مهم شبکه آبرسانی، ۳ ماه پس از اجرای طرح آبرسانی غدیر، شاخص EC به عددی بین ۴۵۰ تا ۶۴۰ را به ثبت رسانده است.
به معنای دیگر کیفیت آب شرب در اهواز پس از بهرهبرداری از طرح آبرسانی غدیر ۸ الی ۹ برابر بهبود را تجربه کرده است و امروز فدک در تداوم غدیر درصدد تأمین آب سالم و پایدار برای بخش شهری و روستایی در شمال شرق خوزستان است.
بنا بر این گزارش همزمان با سفر "علی اکبر محرابیان" وزیر نیرو در ۲۴ دی ۱۴۰۲ به استان خوزستان ضمن بازدید از طرحهای صنعت آب و برق در این استان، عملیات اجرایی آبرسانی فدک برای جمعیت تحت پوشش ۷۳۰ هزار نفری شهری و روستایی تا افق سال ۱۴۲۵ آغاز شد.
استان پهناور خوزستان با آغاز عملیات اجرایی طرح جامع تأمین آب شهرهای شمال شرق خوزستان از سد کارون ۳، شاهد تأمین کمّی و کیفی آب شرب هفت شهر استان یعنی ایذه، باغملک، قلعه تل، رامهرمز، هفتکل، صیدون، میداود و ۶۸۹ روستا خواهد بود. تأمین آب کشاورزی جهت اراضی آبی در سطح حدود ۲۰ هزار هکتار و همچنین توسعه باغات دیم در سطح ۴۰ هزار هکتار از دیگر اهداف اجرایی این طرح مهم و عظیم است.
افق اولیه برای اجرای این طرح تا سال ۱۴۲۵ در نظر گرفته شده است تا در طول این سالها، آب شرب مورد نیاز مردم خوزستان را تأمین کند. بر این اساس با اجرایی شدن این طرح کمبودی از حیث تأمین آب شرب به میزان ۶۲ میلیون مترمکعب در سال و تأمین آب کشاورزی به میزان ۹۸ میلیون مترمکعب در سال تا افق ۱۴۲۵ وجود نخواهد داشت.
این طرح بزرگ کشور و به عبارت بهتر سامانه آبرسانی مهم دارای ویژگیهای شاخصی است؛ احداث تأسیسات برداشت آب و احداث تونل به طول ۹۰۰ متر، احداث ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱۱.۱ متر مکعب در ثانیه، حفر تونل انتقال آب به طول ۴.۵ کیلومتر و قطر ۴.۵ متر، احداث تصفیه خانه به ظرفیت ۲۶۵ هزار متر مکعب در ثانیه، احداث پل به طول ۱۲۰ متر و عرض ۱۲ متر، اجرای پست برق ۴۰ مگاواتی و ۷ کیلومتر شبکه فشار قوی و همچنین اجرای خط انتقال فولادی با اقطار ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلیمتر به طول ۳۰ کیلومتر از جمله مشخصات فنی سامانه انتقال آب حد فاصل کارون ۳ تا شهرستان ایذه است.
نکته مهم اینکه طرح فدک با ویژگیهایی چون احداث ١٤ کیلومتر تونل یکپارچه و مستقیم بین سد کارون ٣ و شهرستان ایذه در منطقه شمال شرق استان خوزستان به عنوان یکی از بزرگترین، مهمترین و مؤثرترین طرحهای آبرسانی کشور در جهت تأمین کامل آب منطقه به شمار میرود.
"علیاکبر محرابیان" وزیر نیرو در این رابطه به مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی استان خوزستان در سال ٩٩ و تابستان ١٤٠٠ اشاره و اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم تأمین مناسب آب برای اقصی نقاط استان خوزستان بود. این در حالی است که مردم استان با وجود سدهای بزرگ، از نعمت آب گوارا برخوردار نبودند و همچنین این آب در بخش کشاورزی به مزارع مردم نرسیده بود.
محرابیان در این زمینه تاکید میکند؛ از همکاران خواستهایم همان حماسهای که در طرح غدیر آفریدند را بتوانیم در قالب اجرای این طرح تکرار کنیم و در منطقه مهم شمال شرق خوزستان به عنوان یک منطقه حاصلخیز در بخش کشاورزی برای بیش از ٧٢٠ هزار نفر تأمین آب شرب انجام شده و این عملیات هرچه سریعتر به پایان برسد.
سردار "حسن شاهوارپور" فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان نیز در این رابطه میگوید: بهرغم آنکه ۳۰ درصد آبهای جاری کشور در خوزستان قرار دارند اما در بخش کیفیت و کمیت آبرسانی با چالشهایی روبرو هستیم.
"علی اکبر حسینی محراب" استاندار خوزستان نیز در این رابطه تصریح میکند: مهمترین مسألهای که در سفر رئیس جمهور به استان مطرح میشود موضوع آب است و به همین دلیل سه پروژه در این بخش تعریف شده که از جمله آن میتوان به طرح فدک اشاره کرد.
بر این اساس انتظار میرود اجرای طرح آبرسانی فدک تحولی بزرگ را درتامین آب شرب شهری منطقه شمال شرق خوزستان ایجاد کند، هر چند که بزودی طرح موقت آبرسانی این شهر اجرایی شده و طرح فدک در تداوم آب دنبال میشود.
چنانکه محرابیان نیز گفته است: همه تلاش ما این است که تا دو ماه آینده حداکثر این طرح اضطراری را به مرحله بهرهبرداری برسانیم و شاهد حل مشکل مردم به طور موقت باشیم تا در زمان باقیمانده طرح اصلی را هم هرچه سریعتر اجرایی کنیم.
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