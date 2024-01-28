برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن با سخنرانی رییس بنیاد تاریخ‌ پژوهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت یوم الله دوازدهم بهمن با اشاره به رخدادهای تاریخ معاصر و مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستم‌شاهی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران به سه دوره پدیداری، پیروزی و پایداری تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین دوره انقلاب اسلامی، پدیداری و شکل‌گیری آن از سال ۱۳۴۲ است، افزود: مقدمه این انقلاب به رهبری پیشوای دینی و مرجع عالیقدر جهان امام خمینی (ره) و پیروی مریدانه مردم مسلمان و انقلابی ایران آغاز شد و ۱۵ سال بعد به پیروزی رسید.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه دوره دوم انقلاب اسلامی از پیروزی این انقلاب در سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، تصریح کرد: ملت شریف ایران پس سال‌ها مبارزه خستگی‌ناپذیر علیه رژیم طاغوتی پهلوی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ قلوب خود را فرودگاه امام و پیشوای دینی خود ساخت و زمینه‌ساز پیروزی بزرگترین انقلاب تاریخ شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، دوره سوم انقلاب اسلامی را دوره پایداری و تثبیت نظام اسلامی از سال ۱۳۶۰ دانست و بیان کرد: این انقلاب پس از موفقیت در آزمون‌های متعدد و دفع دسیسه‌های استکباری و فتنه‌های گوناگون معاندان در سایه رهبری امامین انقلاب اسلامی به ثبات، امنیت و آرامش رسیده است.

لزوم تبیین ویژگی‌های شخصیتی معمار کبیر انقلاب برای نسل جوان

وی با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب اسلامی همواره خود را از جنس مردم و خدمتگزار مردم می‌دانستند، گفت: پس از تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و استقرار جمعیت ۵۰ هزار نفره در مسیر حرکت ایشان در صبح روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، ایشان فرمودند: «من یک طلبه‌ام، تشریفات را کم کنید».

حجت الاسلام اشجری تبیین شخصیت ممتاز و سیره الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی را برای نسل جوان ضروری دانست و اظهار کرد: وظیفه همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی در دهه مبارک فجر شناساندن شخصیت برجسته امام خمینی (ره) و بیان سیره ایشان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، هدف دشمن از ایجاد یاس و ناامیدی را در جامعه، بی‌تفاوت کردن مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی بیان کرد و افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم دینی و انقلابی موجب سرخوردگی دشمنان نظام شده است.

وی از برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله دوازدهم بهمن در سراسر استان گیلان خبر داد و گفت: این مراسم در شهر رشت ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن در گلزار شهدای این شهر با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی (رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به دیگر برنامه‌های آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی سال‌جاری استان گیلان، تصریح کرد: نواختن زنگ انقلاب در مدارس سراسر استان، به صدا درآمدن سوت شناورها، قطارها و ناقوس کلیساها، رژه روستاییان با ماشین‌آلات کشاورزی، موتورسواران، شناورها و قایقرانان و همچنین سوارکاران عشایر از برنامه‌های بزرگداشت یوم الله دوازدهم بهمن است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به برگزاری مراسم گلباران مزار سردار جنگل با حضور کودکان و نوجوانان گیلانی در صبح روز ۱۲ دوازدهم بهمن اشاره کرد و افزود: مراسم تجدید بیعت با شهدا به ویژه شهدای انقلاب اسلامی در نخستین روز ایام الله دهه فجر در همه گلزارهای شهدای سراسر استان گیلان برگزار خواهد شد.

وی از آمادگی مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان گیلان برای برگزاری جشن‌های چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در دهه مبارک فجر جشن‌های خانوادگی در سراسر استان گیلان برگزار خواهد شد.