۱۳.۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد/ کاهش ۸.۲ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی دو صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۸.۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ذرت با ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و گندم با یک میلیارد دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی بودند.

در این مدت ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و انواع دانه‌های روغنی به ترتیب ۱۲.۹۳ درصد، ۱.۶۴ درصد و ۳.۹۴ درصد افزایش و برنج ۴۶.۵۲ درصد و گندم ۳۵.۶۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، انواع بذر، کود شیمیایی و لاستیک سنگین، در بین کالاهای اساسی در مدت یاد شده از بیشترین افزایش در ارزش برخوردار بودند.

چای خشک، شکر خام، برنج، گندم و حبوبات ۵ قلم کالای اساسی بودند که به لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص دادند.

شایان ذکر است، مجموع کالاهای وارداتی در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن و به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار بوده است.