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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

۱۳.۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد/ کاهش ۸.۲ درصدی

۱۳.۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد/ کاهش ۸.۲ درصدی

در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی دو صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۸.۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ذرت با ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و گندم با یک میلیارد دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی بودند.

در این مدت ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و انواع دانه‌های روغنی به ترتیب ۱۲.۹۳ درصد، ۱.۶۴ درصد و ۳.۹۴ درصد افزایش و برنج ۴۶.۵۲ درصد و گندم ۳۵.۶۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، انواع بذر، کود شیمیایی و لاستیک سنگین، در بین کالاهای اساسی در مدت یاد شده از بیشترین افزایش در ارزش برخوردار بودند.

چای خشک، شکر خام، برنج، گندم و حبوبات ۵ قلم کالای اساسی بودند که به لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص دادند.

۱۳.۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد/ کاهش ۸.۲ درصدی

شایان ذکر است، مجموع کالاهای وارداتی در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن و به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار بوده است.

کد مطلب 6006911
سمیه رسولی

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