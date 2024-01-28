به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست از شب گذشته تاکنون دست کم ۲۲ شهروند فلسطینی دیگر را بازداشت کرده‌اند.

با بازداشت این تعداد از فلسطینی‌ها آمار افراد بازداشت شده در کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به شش هزار و ۳۳۰ تن افزایش یافته است.

حمله‌های روزانه ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بازداشت بی دلیل جوانان این منطقه‌ها با هدف خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری صورت می‌گیرد. این در حالی است که «عامی ایالون» رئیس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «لوموند» نسبت به وقوع انتفاضه‌ای جدید در کرانه باختری هشدار داده است.

ایالون با اشاره به اوضاع بد رژیم صهیونیستی تاکید کرد: اسرائیل اگر صلح را رد کند، با روزهایی بدتر از هفتم اکتبر مواجه خواهد شد.

درگیری‌ها میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی در منطقه‌های مختلف کرانه باختری شب گذشته و بامداد امروز نیز ادامه پیدا کرده است. در همین رابطه در حالی که نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شدت به سمت شهر طوباس تیراندازی می‌کردند، نیروهای مقاومت این منطقه موفق شدند نیروهای اشغالگر صهیونیستی را با بمب‌های دست ساز هدف قرار دهند.

در شهر جنین نیز درگیری‌های شدیدی بین شهروندان و اشغالگران صهیونیست گزارش شده است. بخشی از این درگیری‌ها دیشب در منطقه قباطیه واقع در جنوب جنین مشاهده شد. مقاومت فلسطین درگیری شدیدی را با اشغالگران صهیونیست در هنگام یورش به این منطقه آغاز کرده و خودروهای زرهی آنها را با بمب‌های دست ساز هدف قرار داد.