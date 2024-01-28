به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کشورهایی که اخیراً حمایتهای مالی خود را از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) قطع کرده اند باید در این تصمیم خود بازنگری کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: کشورهای مذکور باید از تصمیم خود در حمایت از انسانیت و در راستای مواضع از پیش اتخاذ شده آنها در خصوص ضرورت حمایت از غیرنظامیان و تامین نیازهای اساسی آنها عقب نشینی کنند.
در این بیانیه تاکید شده است: این تصمیم کشورهای فوق الذکر به معنی مجازات دسته جمعی میلیونها فلسطینی به ویژه در سایه فاجعه انسانی در نوار غزه خواهد بود.
«فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین پیش از این تصریح کرده بود که کشورهایی که کمکهای مالی خود را از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) قطع کرده اند در واقع در نسل کشی و قتل عام ساکنان نوار غزه مشارکت دارند.
وی در ادامه افزود: این کشورها میلیونها فلسطینی را در یک زمان حساس مجازات میکنند. آنها تعهدات خود را درباره توافق منع نسل کشی زیر پا میگذارند.
«فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آنروا نیز اعلام کرده است که توقف حمایتهای مالی چند کشور از این آژانس به دلیل اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت آنروا در عملیات طوفان الاقصی شوکه کننده است.
وی در ادامه افزود: اینکه میبینیم برخی کشورها حمایتهای مالی خود را از آنروا قطع کرده اند آن هم به دلیل ادعاهای وارده علیه یک گروه کوچک از کارمندان ما، شوکه میشویم.
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