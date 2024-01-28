به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت وفات حضرت زینب (س) و تبریک اعیاد رجب اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون عملیات‌های تروریستی در گوشه و کنار کشور ما توسط افراد زبون و دشمنان این آب و خاک صورت می‌گیرد. آن‌ها به دنبال وارد کردن خدشه به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که تا کنون ناکام مانده‌اند.

وی افزود: عملیات تروریستی کرمان، سراوان، شاه چراغ، اهواز و… و به شهادت رساندن شهدای بسیار حاکی از خباثت و خفت دشمنان این نظام است. این عملیات‌ها کودکان و زنان و مردم مظلوم را به خاک و خون می‌کشاند و مظلومیت این نظام و انقلاب را برای جهانیان آشکار می‌کند. این عملیات‌ها مردم ما را مقاوم‌تر می‌کند اما ناشی از ذات ناپاک دشمنانی است که خوی درندگی دارند و البته صد رحمت به حیوانات درنده.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یک عملیات انتحاری که سالیانه و ماهیانه و حتی روزانه صورت می‌گیرد که گناهش به مراتب بیشتر از عملیات انتحاری کرمان و شاه چراغ و سراوان است و نابخشودنی است، عملیات انتحاری برخی مسئولانی است که به اشتباه بر مسندها نشسته‌اند و با ترک فعل و کوتاهی اعتماد مردم را هر روز هدف قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: آن‌ها با عملکرد خود نظام را ذبح کرده و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کنند، افرادی که با زد و بند سیاسی برخی پست‌های خدمت‌گذاری را اشغال کرده‌اند و دریغ از خدمت.

فلاح با بیان اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: مردم ما نمایندگانی انتخاب می‌کنند که دین‌دار باشند و روحیه واقعی انقلابی و جهادی داشته باشند، مردمی و مردم دار باشند، نماینده یعنی وکیل مردم و وکیل یعنی شبانه روز در دسترس مردم بودن.

وی افزود: بسیاری از نیازها و مشکلات جامعه و شهر و اشخاص از ارتباط با مردم احصاء می‌شود، آن‌ها همیشه پای نظام و انقلاب و آرمان‌های رهبری ایستاده‌اند و اگر با عشق و علاقه در راهپیمایی‌ها و انتخابات شرکت می‌کنند، به خاطر عشق به رهبری و اطاعت از فرامین ایشان است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وعده‌هایی که برخی دولتمردان به مردم داده‌اند و عملیاتی نشده سبب سلب اعتماد شده است، بنابراین اگر می‌خواهیم مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانیم باید با آن‌ها صادق باشیم.

وی بیان کرد: کجا هستند افرادی که قول احداث قطار سریع السیر اصفهان- تهران را دادند وعملی نشد. وعده کاهش آلودگی هوا را دارند، وعده جاری شدن آب زاینده رود را در سخنرانی‌های ریاست جمهوری خود دادند و عملی نشد. کجا هستند افرادی که وعده ترمیم جاده‌های استان را دادند اما عملیاتی نشد، آن‌ها خائن هستند چون با اعتماد مردم بازی کردند و این گناهی نابخشودنی است.

فلاح خاطرنشان کرد: قولی که ما در بودجه سالانه به مردم می‌دهیم را باید تحقق ببخشیم و پای اجرای آن بایستیم، زیرا در تصویب بودجه شهرداری هفته‌ها وقت گذاری می‌شود. اگر مدیری در مناطق یا مدیر عاملی در سازمان، نسبت به تحقق بودجه که براساس نیازها و خواسته‌های مردم تدوین و تصویب می‌شود بی تفاوت باشد آن مدیر هم، خائن به مردم و شهر است.

وی افزود: انتظاری که از مدیران شهری دارم این است که براساس بودجه‌ای حرکت کنند که در سال آخر این دوره تدوین می‌شود یعنی سال ۱۴۰۳. بودجه یعنی ریل گذاری درآمدی و هزینه‌ای یک شهر که ما به عنوان نمایندگان مردم نیازها و خواسته‌ها را احصا کرده و براساس بودجه تقدیم مدیران شهری می‌کنیم، انتظار ما این است که براساس همین ریل و سیاست‌گذاری، حرکت کنند تا بخشی از مشکلات مردم در سال آینده برطرف شود و امید و نشاط در شهر ما بیش از پیش شود.