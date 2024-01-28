معضلات بین المللی محیط زیست نیازمند ورود دادستانی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی که با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان‌کل کشور برگزار شد، بیان کرد: خوشبختانه ارتباط بسیار تنگاتنگی بین سازمان محیط زیست و دادستانی کل کشور وجود دارد که این امر حل مسائل و مشکلات در این حوزه را تسریع بخشیده است.

وی با اشاره به آیاتی چند از کلام الله مجید، همه وظایف ما در حوزه محیط زیست را در حضور این آیه شریفه مشخص و معین دانست و ادامه داد: «ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِی ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ بِمَا کَسَبَت أَیدِی ٱلنَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعضَ ٱلَّذِی عَمِلُواْ لَعَلَّهُم یَرجِعُونَ»، این آیه شریفه اشاره دارد که ما با دست خودمان این فساد و تخریب را در جهان ایجاد کردیم و برای اینکه خداوند به ما بچشاند که چه تخریبی در طبیعت ایجاد کردیم، بلایایی مانند بیماری‌ها و تغییرات اقلیمی را برای ما می‌فرستد و در انتها می‌فرماید: این نشانه‌ها را به شما گوشزد می‌کنیم تا شاید برگردید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امروز مطالبه مردم در خصوص محیط زیست بسیار بالاست و مردم محیط زیست سالم را از ما طلب می‌کنند در حالی که مردم در این حوزه بسیار جلوتر از ما حرکت می‌کنند.

وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه «مساله محیط زیست، مساله این دولت و آن دولت نیست، مساله تجملاتی و تزئینی نیست و مساله درجه یک است»، گفت: ما در دولت مردمی با توجه به ضرورت عمل به جهاد تبیین، لازم است در مورد آمار و ارقام اقدامات صورت گرفته مردم را به در جریان فعالیت‌های انجام یافته قرار دهیم.

سلاجقه با اشاره به اینکه در بعد ملی و بین‌المللی اقدامات مهمی انجام یافته است، تاکید کرد: در بعد آلودگی رودخانه ارس، گردوغبار و استفاده بی‌رویه از آب‌شیرین‌کن‌ها توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس، سازمان حفاظت محیط زیست ورود کرده است و از شما تقاضا دارم که دادستانی نیز در سطح بین‌المللی به این مسائل ورود کند.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: ما در بدترین شرایط اقلیمی، اقتصادی و سیاسی دنیا مدیریت محیط زیست کشور را به‌عهده گرفته‌ایم و هدف غالب تحولات در دنیا جمهوری اسلامی است اما خوشبختانه گام‌های خوبی در کشور در حال انجام است.

وی گفت: امیدوارم نشست امروز کمک کند تا گره‌های ذهنی مدیران ما در بخش حقوقی رفع شود و تعامل دو دستگاه بیشتر از قبل اتفاق بیفتد.