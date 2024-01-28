حجت‌الاسلام سعد الله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان بیجار استعداد خوبی برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی حوزه دین دارد و این امر مستلزم حمایت و برنامه ریزی دقیق برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی است.

وی به اهمیت برگزاری گفتمان‌های دینی اشاره کرد و گفت: گفتمان‌های دینی یکی از موقعیت‌های خوب و مناسب برای شنیدن سوالات و دغدغه‌های جوانان است و خوشبختانه تبلیغات اسلامی بیجار در این زمینه توانسته به خوبی عمل کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار همچنین به اهمیت اجرای هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: انعکاس فعالیت‌های قرآنی و اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌های قرآنی در ادارات فرهنگی ضروری است و باید این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باوجود مؤسسات و خانه‌های قرآنی مردمی باید این بخش‌ها را توسعه داد و کارهای قرآنی را سمتی سوق داد که مردم می‌خواهند.

حجت الاسلام جمادیان ضمن تاکید بر افزایش فعالیت‌های قرآنی یادآور شد: باید تلاش کنیم فضای قرآنی را در جامعه روزبه روز توسعه دهیم؛ چون اگر فضای قرآنی در جامعه باشد، تواضع، خشوع، صفا و آرامش و آسایش هم در جامعه رونق خواهد یافت.