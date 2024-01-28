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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

برای بهمن ماه انجام شد؛

تخصیص ۳۱۰ تن شکر و برنج وارداتی به استان قزوین

تخصیص ۳۱۰ تن شکر و برنج وارداتی به استان قزوین

قزوین- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تخصیص ۱۶۰ تن برنج وارداتی و ۱۵۰ تن شکر ویژه خانوار تنظیم بازار برای بهمن ماه امسال به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید زمانی اظهار کرد: ۱۶۰ تن برنج وارداتی و ۱۵۰ تن شکر ویژه خانوار تنظیم بازار برای بهمن ماه امسال به استان قزوین تخصیص یافت.

وی افزود: این طرح در راستای تنظیم بازار ویژه بهمن ماه است و از سوی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تخصیص یافته است.

وی عنوان کرد: برنج وارداتی هندی با قیمت هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان و برنج وارداتی پاکستانی برای هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان برای مصرف کننده تعیین شده است.

زمانی اضافه کرد: همچنین شکر در بسته‌های ۱۰۰۰ گرمی با قیمت ۳۴ هزار تومان و فله هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان برای مصرف کنندگان می‌باشد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: توزیع برنج وارداتی و شکر بر اساس درصد جمعیتی به شهرستان‌های تابعه اختصاص داده شده که مباشرین به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان معرفی و نسبت به توزیع اقلام و کالاهای یاد شده از طریق تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف منتخب و بازارچه‌های شهرداری توزیع خواهد شد.

زمانی خاطر نشان کرد: شکر و برنج تنظیم بازار علاوه بر تأمین نیاز مصرف کننده؛ به تعادل بخشی در بازار و ثبات در قیمت‌ها نیز کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6006971

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