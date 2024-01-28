به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییسجمهور در ششمین جلسه ستاد ملی جمعیت که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت را از ضرورتهای اجتنابناپذیر برشمرد و بر بازنگری آسیبشناسانه در اقدامات انجام شده و تداوم تلاش دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوط برای عمل به وظایف خود در این زمینه تاکید کرد.
رییسجمهور ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته از سوی دستگاههای مختلف برای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، از دستگاههای مسئول خواست با ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده و ترسیم دقیق مسیر پیشرو، امکانات و ظرفیتهای سازمانی خود را برای اجرای این قانون بسیج کنند.
رییسی با تاکید بر نقش مهم و به سزای فرهنگسازی در موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، فرهنگسازی غلط در دهههای گذشته را از مهمترین دلایل کاهش رشد جمعیت کشور دانست و افزود: برای جبران این آسیب فرهنگی لازم است رسانه ملی، رسانههای مکتوب و دیجیتال، آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و همچنین دستگاههای متولی تبلیغات محیطی با تمام ظرفیت خود وارد عمل شوند.
«رفع موانع و مشکلات درمان ناباروری»، «تسهیل امر ازدواج با پرداخت به موقع وام ازدواج، اشتغال و مسکن»، «توجه ویژه به ساخت خوابگاههای متاهلی در دانشگاهها» و «ایجاد دورههای آموزشی مهارتهای زندگی در آموزش و پرورش و آموزش عالی با هدف کاستن از آمار طلاق» از دیگر نکات و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت بود که رئیس جمهور در این جلسه به آنها اشاره کرد.
رییسجمهور در ادامه مقابله جدی و بدون مسامحه با پدیده زشت سقط جنین غیرمجاز را از جمله راهکارهای مؤثر در جلوگیری از کاهش رشد جمعیت عنوان و انجام اقدامات تبیینی و آگاهسازی نسل جوان با استفاده از تعالیم دینی و ساخت تولیدات هنری را در این زمینه بسیار مؤثر دانست.
در جلسه ستاد ملی جمعیت همچنین ۶ مصوبه در راستای تسهیل و تسریع در اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت به تصویب اعضا رسید.
نظر شما