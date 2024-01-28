جاسازی ۳۹ بسته هرویین در معده یک قاچاقچی در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور فرد مشکوکی در بیمارستان که احتمالاً مواد مخدر بلعیده است، بلافاصله مأموران پلیس به این مرکز درمانی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده توسط مأموران مشخص شد فرد مذکور حدود چند ساعت قبل از ناحیه معده و روده دچار ناراحتی و درد شدید شده و جهت مداوا به بیمارستان مراجعه کرده است.

سرهنگ محمدپور تصریح کرد: پس از اقدامات پزشکی و جراحی ۳۹ بسته هروئین به وزن ۳۰۰ گرم از معده فرد مذکور خارج شد.

رئیس پلیس جهرم با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.