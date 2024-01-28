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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم عنوان کرد؛

جاسازی ۳۹ بسته هرویین در معده یک قاچاقچی در جهرم

جاسازی ۳۹ بسته هرویین در معده یک قاچاقچی در جهرم

جهرم-فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از دستگیری یک قاچاقچی خبر داد که ۳۹ بسته هرویین را در معده خود جاساز کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور فرد مشکوکی در بیمارستان که احتمالاً مواد مخدر بلعیده است، بلافاصله مأموران پلیس به این مرکز درمانی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده توسط مأموران مشخص شد فرد مذکور حدود چند ساعت قبل از ناحیه معده و روده دچار ناراحتی و درد شدید شده و جهت مداوا به بیمارستان مراجعه کرده است.

سرهنگ محمدپور تصریح کرد: پس از اقدامات پزشکی و جراحی ۳۹ بسته هروئین به وزن ۳۰۰ گرم از معده فرد مذکور خارج شد.

رئیس پلیس جهرم با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 6007032

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    نظرات

    • کفران IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      9 0
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      مردم از روی گرفتاری با جان خود بازی میکنند ، چرا؟ اصلا همان معتادین را تشویق کنند و مجانی با کمپ بفرستند و شغل مناسبی برایشان ایجاد کنند، حق ما این نیست
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 3
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      خدایا چطور زنده مونده😳😳
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 5
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      خدا کنه چند سال زندانیش کنن ،تا هم مردم دیگه عبرت بگیرن ،همه شهر ارام باشه
      • حسن IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        اختلاسگران را باید بگیرند نه این بدبخت از درد مجبوری این کار و کرده
    • ایمان IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 1
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      کاشکی این آدم کم فکر فوت شده بود "" کسی هم خبر دار نمیشد " 300 گرم هروئین میدونید چند تا خانواده رو بدبخت میکنه واز هم می‌پاشونه

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