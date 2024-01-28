آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس، به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین افشاری و با حضور هیأت قضات شعبه ۲۶، نماینده دادستان، متهم، وکلای متهم، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد برگزار شد.

قاضی افشاری خطاب به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحقیقات به عمل آمده، گزارش دستگاه امنیتی، رصد اطلاعاتی و فنی سیر مراحل تحقیقات، اطلاعات استخراج شده، ارتباطات و سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله و امارات موجود، اتهامات شما دایر بر افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی با وسع گستردگی و به صورت تشکیلاتی و همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنین اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که در جلسه اول تفهیم شده بود مجدداً تفهیم می‌شود. آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم اجازه دفاع را به وکلای خود واگذار کرد.

یکی وکیل متهم یوهان هنریک نیلز فلودروس با حضور در جایگاه اظهار کرد: شرح تفصیلی دفاعیات را در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهم کرد.

وکیل متهم در ادامه اظهاراتی درباره اتهامات منتسب به موکل خود در کیفرخواست ارائه کرد.

همچنین وکیل دیگر متهم فلودروس نیز به دفاع از موکلش پرداخت.

پس از اخذ دفاعیات وکلای متهم، قاضی افشاری خطاب به آن‌ها اعلام کرد یک هفته مهلت دارید تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دهید.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به دفاعیات وکلای متهم به طرح مطالبی پرداخت.

نماینده دادستان تاکید کرد: اقدامات متهم در حوزه اطلاعاتی که به خارج از کشور منتقل کرده بسیار گسترده بوده و با رژیم اشغالگر صهیونیستی ارتباط داشته است. بنابر گسترده بودن اقدامات و آثار سو اقدامات متهم، طبق کیفرخواست صادره تقاضای مجازات و صدور حکم اشد در خصوص نامبرده را دارم.

در پایان قاضی ضمن اعلام ختم رسیدگی به پرونده به متهم ابلاغ کرد: همانگونه که به وکلا مهلت داده شد، ۷ روز فرصت دارید برای تکمیل دفاعیات خود لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنید.