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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

طی اطلاعیه ای اعلام شد؛

قطعی ۲ ساعته برق در شهرستان های رشت و لنگرود

قطعی ۲ ساعته برق در شهرستان های رشت و لنگرود

رشت- برق برخی مناطق شهرستان های رشت و لنگرود فردا دوشنبه به مدت حداکثر ۲ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان قطعی برق برخی مناطق شهرستان‌های رشت و لنگرود به دلیل تعمیرات برای بهبود نیروی انسانی جریان برق از یک الی ۲ ساعت قطع می‌شود.

برنامه‌ی این قطعی‌ها به شرح زیر است:

چاف و چمخاله: پمپاژ آب کشاورزی چاف، روستای تازه آباد چاف، استراحتگاه خانه کارگر تشکیلات لنگرود، ساحل چمخاله، مجتمع سیاحتی آموزشی کارگران (شهید امامی) لنگرود، چمخاله روبروی طرح سالمسازی، دانشگاه آزاد لاهیجان، مرکز تحقیقات شیلات لنگرود از ساعت ۱۱ تا ۱۳

رشت: مرغداری محمدرضا دستاری، روستاهای رشت یک، پیربازار روستای خنفچه، مرغداری ستاد منطقه مقاومت بسیج سپاه گیلان، کمربندی شهید بهشتی اول کوی شهید حمیدیان، جاده فومن چهار راه طراز کوه، جاده خاکی کفته رود بعد از مرغداری تقوی‌راد سمت چپ از ساعت ۱۱ تا ۱۲

کد مطلب 6007057

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