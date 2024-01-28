به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه کریدور چهارخطه غرب که از سمت کرمانشاه به لرستان و سپس به آزادراه خرمآباد - پل زال متصل خواهد شد بهزودی پایان خواهد یافت، اظهار داشت: با پیگیریهای استاندار و بهمنظور جلوگیری از تحمیل حجم ترافیکی این مسیر به شهر خرمآباد کنارگذر غربی از شمال خرمآباد به سمت جنوب به طول ۱۶.۵ کیلومتر احداث خواهد شد.
وی در ادامه اجرای این طرح را برای خرمآباد بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: با توافق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور مطالعات اولیه طرح در دست اجرا است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه طرح کنارگذر غربی خرمآباد بعد از مطالعات کلنگزنی خواهد شد، تصریح کرد: برآورد اولیه ساخت کنارگذر غربی خرمآباد پنج هزار میلیارد است.
دالوند، افزود: در این طرح حدود پنج کیلومتر تونل حفر خواهد شد.
نظر شما