۱.۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه در بابل تولید شد

محسن آهنگری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دی ماهه سال جاری یک میلیون و ۵۴۲ هزار قطعه جوجه یک روزه در واحدهای مرغداری گوشتی این شهرستان پرورش داده شد.

آهنگری از پرورش یک میلیون و ۵۴۲ هزار قطعه جوجه یک روزه در این شهرستان، معادل بیش از ۳ هزار تن گوشت سفید در دی ماه امسال خبر داد.

سرپرست جهاد کشاورزی بابل افزود: شهرستان بابل دارای ۱۵۶ واحد مرغداری گوشتی فعال، ۱۰ واحد مرغ مادر گوشتی، ۲ واحد جوجه کشی و یک مورد تخم گذار می‌باشد.

به گفته این مسؤول اخذ مجوز جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی برای همه مرغداران الزامی است و مرغداران موظف به مراجعه به تعاونی شهرستان، ثبت اطلاعات و دریافت مجوز برای جوجه ریزی هستند.

آهنگری با اشاره به اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کننده، مصرف کننده و جامعه است، یاد آور شد: اولویت خدمت رسانی و ارائه کلیه نهاده‌ها با مرغداری‌هایی خواهد بود که در سامانه برنامه ریزی ثبت اطلاعات کردند.