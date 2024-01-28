پلمب ۹ شهربازی از ابتدای سال در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود مجیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ۱۰ ماهه امسال در بخش استانداردسازی ۲۱۶ مورد بازنگری استانداردهای ملی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه آموزش درون سازمانی بیش از ۶ هزار نفرساعت و برون سازمانی برای ۲ هزار نفر آموزش در حوزه استاندارد سازی ارائه شده است.

مجیدی تصریح کرد: از ابتدای امسال ۵۹ مورد پروانه جدید، ۱۴۵ مورد تمدید و ابطال پروانه و مورد پروانه تشویقی در استان همدان ثبت شده است.

وی اضافه کرد: در این مدت ۶۱۸ مورد بازرسی صورت گرفته از شهربازی‌های استان صورت گرفته است، علاوه بر این ۲۵۶ گواهینامه معتبر استاندارد برای شهربازی‌های استان صادر شده است و ۹ شهربازی به دلیل نداشتن پروانه استاندارد، امسال پلمب شده است.

مجیدی در ادامه عنوان کرد: امسال همچنین حدود یک هزار و ۳۶۵ نمونه برداری از واحدهای تولیدی برای ارسال به آزمایشگاه انجام شده است و تا پایان سال نیز ۶ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری در بازار بازرسی صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل استاندارد استان همدان اظهار کرد: کنترل بازار شب عید نوروز و طرح ماه مبارک رمضان از اسفندماه آغاز می‌شود.

وی در ادامه مطرح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۴۰۰ مورد کالای صادراتی و ۵۰ کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری کنترل لازم صورت گرفته است.

مجیدی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۹۱۷ مورد بازرسی از ترازو واحدهای صنفی صورت گرفته و صحت آن بررسی شده است گفت: همه وسایل داد و ستد عمومی باید سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مردم برای اطمینان بیشتر، در خریدهای روزانه، برچسب استاندارد صحت سنجش ترازوها را بررسی کنند.