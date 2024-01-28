به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای، نتخابات را یکی از مهمترین رویدادهای کشور دانست و گفت: ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفهای انتخاباتی و آغاز فعالیت کمیتههای زیرمجموعه آن در استان خوزستان راه اندازی میشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: مقام معظم رهبری چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت را برای انتخابات پیشرو مطرح کردهاند و همه دستاندرکاران امر انتخابات از جمله انتخابکنندگان، انتخابشوندگان، مجریان، ناظران و دستگاههایی که وظیفه و تکلیف در امر انتخابات دارند، باید به این چهار راهبرد بهصورت متوازن و در کنار هم عمل کنند.
وی با بیان اینکه قانون در موضوع انتخابات بیشتر به پیشگیری و کنترل اوضاع توجه دارد، افزود: اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر موضوعهای مرتبط و همچنین توجه به راهبردهای مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه میتواند راهگشا باشد.
دهقانی ادامه داد: در هر دوره از انتخابات، متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است که انتخابات را به چالش کشانده و اعتماد گروهی از مردم را برای حضور در انتخابات خدشهدار کند که باید ضمن تبیین واقعیتها برای مردم، این متغیرها به خوبی شناسایی و با اقدام پیشگیرانه و در چارچوب قوانین و مقررات، کنترل شوند تا شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم باشیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در حوزه نظارت بر رفتار افراد و تخلفات و جرایم فردی، انتظار میرود بیشتر از شیوههای پیشگیری غیرکیفری که هزینههای کمتری برای جامعه دارد، بهره گرفت.
وی گفت: استفاده از ظرفیت تنوع قومیتی، عشایر و طوایف استان خوزستان، همراه و مکلف کردن دستگاههای اجرایی به انجام وظایف و تکالیف خود، اعمال تدبیر و مدیریت امور در زمان مناسب، توجه به اطلس انتخاباتی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار به ویژه مطالب منتشر شده در فضای مجازی، مستندسازی تخلفات و جرایم انتخاباتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دستگاههای، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان قرار گیرد.
دهقانی تاکید کرد: امید است با تعامل همه دستگاهها و نهادها و همراهی مردم انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری و تضمین سلامت و امنیت در استان داشته باشیم.
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