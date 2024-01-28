طرح مطالعات ریلی اتصال قشم به شبکه ریلی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری برازنده ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران پروژهها و برنامههای ریلی استان هرمزگان در سفر رئیسجمهور و هیئت دولت به این استان را تشریح کرد و گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان و بازدید از پروژههای ریلی، با تصویب و تخصیص اعتبار بسیاری از طرحهای ریلی آغاز و تعدادی از پروژهها تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
نصیری برازنده اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث شانتینگ جدید ریلی در بندر شهید رجایی با همکاری بخش خصوصی آغاز خواهد شد.
وی افزود: توسعه حملونقل ریلی، حمل ترکیبی و حمل مستقیم کالا از کشتی به واگن از دیگر موضوعاتی است که در سفر رئیس جمهوری طرح موضوع میشود تا مصوبات لازم اخذ شود.
مدیرکل راهآهن هرمزگان یادآور شد: افزایش ظرفیت حمل ریلی کالا بهویژه محمولات فولادی و معدنی، توسعه و بازگشایی ایستگاههای اضطراری در صورت تخصیص اعتبار در این سفر، توسعه ارتباطات بین ایستگاهها عملیاتی خواهد شد.
نصیری برازنده خاطر نشان کرد: در راستای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای ترانزیتی و داخلی بهصورت ریلی از بندر شهید رجایی به کشورهای آسیای میانه،ترکیه و مقاصد داخلی از دیگر موضوعات مهم ریلی در سفر ریاست جمهور به استان است.
وی با اشاره به سفر و بازدید احتمالی وزیر راه و شهرسازی از پروژههای ریلی، رفع گلوگاههای ترانزیتی در جابهجایی ریلی کالا را از دیگر اقدامات در دست اقدام دانست و گفت: بهسازی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر و همچنین توسعه حدود ۱۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در ایستگاه ها و فواصل بین ایستگاهی در صورت تخصیص اعتبار طی این سفر انجام و اجرا خواهد شد.
مدیرکل راهآهن هرمزگان اظهار کرد: سیگنالینگ و بهرهبرداری نهایی از پروژه بلاک میانی محور بافق _ بندرعباس در مراحل پایانی قرار دارد که بهره برداری از آن افزایش ظرفیت ۲ برابری حمل و نقل را برای مسیر ایجاد خواهد کرد.
نصیری برازنده اظهار کرد: طرح مطالعات ریلی بندر هرمزگان با توجه به وجود سواحل مکران، سواحل خلیج فارس، منطقه آزادقشم، معادن، کارخانجات فولادی و پالایشگاه را به شبکه ریلی کشور امکانپذیر میکند.
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