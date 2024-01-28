مجتمع توانبخشی ایثار در گرگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالع زاری، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع توانبخشی ایثار با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع در ۴ طبقه که در سفر اول ریاست جمهور ۲۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود در سفر دوم نیز مصوبه ۳۰ میلیارد تومانی داشت در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: پارک سلامت با وسعت ۳۵ هزار متر مربع در روستای قرن آباد با اعتبار اولیه ۱۰ میلیارد تومان آغاز شده که هدف آن خانواده ایثارگران است و تلاش داریم تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسانیم.

رئیس کمیته ایثارگران گلستان گفت: بر اساس نهضت ملی مسکن ۵ هکتار برای ۴۰۰ خانواده شاهد در گرگان و ۱.۵ هکتار در بندر ترکمن تأمین شده است.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم پنج هزار و ۳۳ نفر از کارمندان عضو خانواده ایثارگران تبدیل وضعیت، ۴۳۳ نفر از فرزندان شهدا استخدام و ۸۸۵ نفر هم در نوبت مصاحبه استخدام قرار دارند.

طالع زاری اظهار کرد: در سال جاری مجموعاً ۱۳ هزار و ۵۱۷ دیدار با خانواده شهدا صورت گرفته است.