«چارلز میشل» رسما از نامزدی در انتخابات پارلمان اروپا انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، رییس کنونی شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که دیگر قصد ندارد برای شرکت در انتخابات قانون‌گذاری و تصاحب کرسی در پارلمان این اتحادیه نامزد شود.

نامزدی چارلز میشل برای شرکت در انتخابات پارلمان اروپا که قرار است اوایل ماه ژوئن برگزار شود، وی را ملزم می‌ کرد که از مسوولیت کنونی خود در راس شورای اتحادیه اروپا کناره‌ گیری کند.

میشل رسما اعلام کرد پس از آنکه هدف «حملات شخصی» قرار گرفته، دیگر قصد ندارد برای تصاحب کرسی پارلمان اروپا تلاش کند و به همین دلیل از نامزدی برای این انتخابات صرف نظر می‌ کند.

وی در همین راستا اضافه کرد که ترجیح می‌ دهد باقی‌مانده مدت مسوولیت خود را در راس شورای اتحادیه که ماه نوامبر به پایان می‌ رسد به خوبی سپری کند.

چارلز میشل نخست‌وزیر سابق بلژیک پیش‌تر در اواسط سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که در حال آماده شدن برای رقابت در انتخابات قانون‌گذاری اتحادیه اروپا است که بنا به برنامه‌ ریزی صورت گرفته قرار است طی روزهای ۶ تا ۹ ژوئن در کشورهای عضو اتحادیه برگزار شود.

وی در این خصوص یادآور شده بود که در صورت انتخاب شدن اواسط ماه ژوییه از ریاست شورای اروپا کناره‌ گیری خواهد کرد.

تصمیم غافلگیرکننده چارلز میشل برای انصراف از نامزدی در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا برای برخی کشورهای عضو از جمله مجارستان چندان خوشایند نبود.

نامزدی میشل در این انتخابات می‌ توانست درها را به روی ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در نیمه دوم سال جاری برعهده خواهد داشت برای تصدی ریاست موقت شورای اروپا تا زمان تعیین جانشین میشل باز کند.

ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رییس‌ جمهور روسیه دارد، در حال حاضر به دلیل مسدود کردن راه تصویب بسته ۵۰ میلیارد یورویی کمک اتحادیه اروپا به اوکراین، خشم همتایان اروپایی خود را برانگیخته است.