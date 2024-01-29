هشدار اتحادیه اروپا به مجارستان درباره کمک مالی به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشالتایمز اعلام کرد به سندی دست یافته که نشان میدهد اگر «ویکتور اوربان» نخستوزیر مجارستان مانع کمکهای نظامی و مالی بیشتر به اوکراین شود، اتحادیه اروپا به اقتصاد مجارستان ضربه خواهد زد.
فایننشالتایمز با استناد به این سند ادعایی افزود: مقامات اتحادیه اروپا تهدید کردند اگر مجارستان همچنان مانع تخصیص کمکهای مالی و نظامی به اوکراین شود، با هدف ضربهزدن به اشتغالزایی و رشد اقتصادی مجارستان، طرحی را برای هدف قرار دادن مسائل و ضعفهای اقتصادی مجارستان، تضعیف پول آن و کاهش اعتماد سرمایه گذاران آماده کردهاند.
«دیوید پرِسمَن» سفیر آمریکا تهدید کرد که اگر مجارستان سیاست خارجی خود را نسبت به اتحادیه اروپا، ناتو و روسیه تنظیم نکند، واشنگتن قدرت و توانایی لازم را برای اعمال فشار به این کشور دارد.
به نوشته راشاتودی، سفیر آمریکا در بوداپست در گفتوگویی با «فایننشالتامیز فهرستی از شکایتهای واشنگتن از ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان از جمله موضع او درباره جنگ روسیه-اوکراین و نگرششش نسبت به ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه مطرح کرد.
وی دراینباره گفت: وقتی به سیاست خارجی مجارستان نگاه میکنید، از جمله پرسشهایی درباره الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا، ممانعت از تلاشها برای ارائه حمایت مالی از اوکراین، دیدار با ولادیمیر پوتین، مقاومت در برابر تلاشها برای تنوع بخشیدن به انرژی روسیه، مقاومت در برابر تلاشهای مستمر برای بستن و مسدودکردن نرامافزارهای روسی در داخل مجارستان، همه اینها وجه اشتراک دارند و آن اینکه این سیاستها مجارستان را از شرکای خود در ناتو و شرکای خود در اتحادیه اروپا دورتر میکند.
پرسمن در ادامه تاکید کرد که «انتخابهای سیاسی اوربان، بدون تردید، برای پوتین مفید است». سفیر آمریکا همچنین تهدید کرد که آمریکا ابزارهایی برای زورگویی علیه مجارستان را در اختیار دارد. وی دراینباره گفت: ما قطعاً اهرم فشارهایی داریم، این واقعیت دارد و ما در حال آمادهسازی برای استفاده از اهرم فشارهایمان (علیه مجارستان) هستیم.
بر خلاف بسیاری از اعضای ناتو، مجارستان از ارسال تسلیحات به اوکراین خودداری کرده و ائتلاف را از استفاده از خاک خود برای ارائه کمک های نظامی به کی یف منع کرده است. اوربان همچنین با تحریم های اقتصادی خاص علیه روسیه مخالف بود. ماه گذشته، مجارستان ۵۰ میلیارد یورو (۵۵ میلیارد دلار) دیگر از بودجه اتحادیه اروپا برای اوکراین را وتو کرد.
مقامات دولت مجارستان بارها تأکید کردند که هیچ فشار خارجی نمی تواند آنها را وادار به کنار گذاشتن منافع ملی کند. «پیتر سیجارتو» وزیر خارجه مجارستان دراینباره گفت: هیچکس نمی تواند از بیرون به ما بگوید که چگونه زندگی خود را در داخل مرزهای خود هدایت کنیم. خواه یک شهروند خارجی باشد یا حتی یک سفیر خارجی، نظر آنها برای ما بی ربط است.
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