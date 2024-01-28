به گزارش خبرنگار مهر محمد حیدری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اظهار کرد: تقویت اقدامات فرهنگی بی تردید تأثیر گذار بوده و اثربخشی آن در جامعه نهود پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در این راستا کانونهای فرهنگی و هنری به ویژه کانونهای فرهنگی مساجد میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند، افزود: کانونها پس از شناسایی باید تقویت و فعال شوند تا اثرگذاری آنان را در جامعه ببینیم و از این طریق میتوان بسیاری از آسیب پذیریهای جامعه در حوزه فرهنگی را کاهش داد.
فرماندار رودسر با اشاره به اینکه هنرمندان مهمترین سرمایههای اجتماعی یک کشور به شمار میروند، گفت: تکریم و توجه به هنرمندان باید همواره سرلوحه کارها قرار گیرد.
حیدری توجه به حوزه قرآنی را امری مهم و تأثیر گذار خواند و تصریح کرد: شهرستان رودسر در حوزه قرآنی از بنیه قوی و بالایی برخوردار است از این رو در مباحث قرآنی به ویژه در پرورش استعدادها و برگزاری مسابقات، تعامل و همکاری ارشاد اسلامی و اوقاف میتواند ثمرات قرآنی بزرگی را برای شهرستان و استان به همراه داشته باشد.
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