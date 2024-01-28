برخورد با آزار کلامی علیه مادران باردار در مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جباری فاروجی، با اشاره به برگزاری بیست و یکمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، از ابلاغ دستورالعمل «پیشگیری، تشخیص و درمان به موقع ناباروری» و همچنین آئین نامه «تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی، ایرانی» به دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه در آستانه دومین سالگرد تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین دومین جایزه ملی هستیم، گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۳، جایزه ملی جمعیت به دستگاههای برتر اهدا میشود که وزارت بهداشت توانست در سال جاری به عنوان دستگاه برتر شناخته شد و تمام معاونان و مدیران وزارت بهداشت برای دریافت این جایزه تلاش خواهند کرد.
جباری ادامه داد: جایزه ملی جمعیت دو مرحله دارد؛ یک مرحله استانی است که دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در سطح استانها ارزیابی میشوند و یک مرحله هم ملی و کشوری است که دستگاههای اجرایی، ارزیابی میشوند. تاکید وزیر بهداشت این است که دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در سطح استانها و وزارت بهداشت در سطح ملی بتواند برای دومین بار جایزه ملی جمعیت را کسب کند.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از جوانی جمعیت به عنوان یکی از مهمترین و اساسیترین اولویتهای وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: همه معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت نیز جوانی جمعیت را اولویت خودشان میدانند.
جباری از تهیه منشور کرامت مادری و تأیید آن در بیست و یکمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت خبر داد و افزود: به زودی این منشور در سطح کشور ابلاغ میشود. هدف از تهیه این منشور، رعایت کرامت مادران باردار در مراکز بهداشتی و درمانی است.
وی تصریح کرد: برخی گزارشها از آزارهای کلامی در برخی بخشهای درمانی حکایت دارد که به پیشنهاد معاون درمان وزارت بهداشت مقرر شد آزارهای کلامی علیه مادران باردار در مراکز درمانی، مصداق تخلف شناخته شده و به هیأتهای رسیدگی به تخلفات ارسال شود.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با اشاره به تشویق بهورزان و مراقبان سلامت در موضوع جوانی جمعیت، یادآور شد: بهورزان و مراقبان سلامت که در مشاوره فرزندآوری، نقش دارند، مورد تقدیر واقع میشوند که برخی از آنها در نمازهای جمعه و برخی دیگر توسط رؤسای دانشگاهها مورد قدردانی قرار گرفته اند.
جباری ادامه داد: پرداخت کارانه پلکانی مبتنی بر مشاوره فرزندآوری منجر به تولد زنده نیز جزو تأکیدات وزیر و معاون بهداشت وزارت بهداشت است که دانشگاههای علوم پزشکی در حال پرداخت آن هستند.
به گفته وی، از سال گذشته، کارنامه جوانی جمعیت برای دانشگاههای علوم پزشکی تهیه و به آنها اعلام شده و تا پایان اسفندماه نیز ارزیابی دانشگاهها انجام میشود و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی برتر در زمینه کارنامه جوانی جمعیت، نشانهای طلا، نقره و برنز دریافت میکنند.
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