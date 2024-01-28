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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۳

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

۴ فقره احکام فرهنگی جایگزین حبس در اشنویه صادر شد

۴ فقره احکام فرهنگی جایگزین حبس در اشنویه صادر شد

ارومیه - رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: چهار فقره احکام فرهنگی جایگزین حبس با هدف انجام خدمات عام‌المنفعه در دادگاه کیفری۲ اشنویه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: این احکام در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر احیای حقوق عامه مردم و حبس زدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و توجه به نیازهای مناطق محروم و افزایش سرانه مطالعه بر مدار اجرای حکمرانی مطلوب قضائی و مردم محوری با هدف خدمت به عموم مردم صادر شده است‌.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: ۲۵۰ جلد کتاب و یک دستگاه رایانه به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال از محل احکام جایگزین حبس جهت استفاده عموم مردم در اشنویه خریداری شده است.

وی یادآور شد: در طول سه ماه اخیر حدود ۱۰۰ حکم جایگزین حبس با اهداف خدمات عام المنفعه با محوریت مناطق محروم در موضوعات مختلف آموزشی، فرهنگی، زیست محیطی، بهزیستی و غیره صادر شده است.

عتباتی ابراز امیدواری کرد: همین روند در جهت بهبود و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در تعامل با سایر ارگان‌های خدمت گذار مردم اشنویه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6007233

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