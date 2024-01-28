افزایش ۴۷ درصدی بودجه سال آینده تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تقدیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز به رئیس شورای اسلامی این شهر، افزود: در بودجه سال آینده، هزینه‌های عمرانی ۲۳۲ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های جاری با افزایش ۲۹ درصدی نسبت به بودجه سال جاری شهرداری به ۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با تاکید بر تلاش برای کاهش انقباضی هزینه‌های جاری شهرداری تبریز، اظهار کرد: در برنامه و بودجه سال آینده تلاش شده است تا بخش عمده‌ای از آن به مناطق محروم و کم برخوردار شهر اختصاص یابد.

شهردار تبریز گفت: در برنامه سال آینده، بودجه سازمان‌های تابعه شهرداری ۳۶ درصد افزایش یافته، منابع درآمدی مناطق شهرداری مشخص شده و بودجه مناطق بر اساس پیشنهاد شهرداران این مناطق تدوین شده است.

هوشیار، با بیان اینکه افزایش بودجه سال آینده مبتنی بر واقعیت هاست، ادامه داد: در بودجه سال آینده چهار هزار میلیارد ریال وام برای حمل و نقل ریلی و ۲ هزار میلیارد ریال برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری شهرداری مرکز برای نخستین بار به صورت چشمگیری کاهش، بودجه جاری مناطق و سازمان‌ها ۲۹ درصد افزایش و در حوزه عمرانی نیز در مجموع، بودجه ۵۴ درصد افزایش یافته است.

شهردار تبریز گفت: ۹۳۰ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی و تفریحی برای سال ۱۴۰۳ تعریف شده و تلاش می‌شود با پیش بینی‌های انجام شده و با توجه به تحقق ۸۵ درصدی بودجه در ۹ ماه سال جاری، توسعه شهر با همکاری و مشارکت شهروندان با شتاب بیشتری انجام شود.

هوشیار، ادامه داد: در بودجه سال آینده، حوزه تملک‌ها ۵۳ درصد، زیباسازی ۱۱۲ درصد، انجام خدمات محله‌ای با تاکید بر ناحیه محوری ۱۷۴ درصد، توجه ویژه به دیون عمرانی ۱۴۲ درصد، زیرسازی و آسفالت اساسی ۱۰۰ درصد، خرید تجهیزات زباله ۱۷۸ درصد، خرید تجهیزات آتش نشانی ۱۷۰ درصد و خرید تجهیزات ورزشی ۳۴۰ درصد نسبت به بودجه سال جاری افزایش یافته است.