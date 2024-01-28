اراذل نوظهور فضای مجازی در اردبیل دستگیر شد

جلال آفاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فرد جوانی که با شرب خمر اقدام به ایراد جرح با چاقو و تهدید و قدرت نمایی با سلاح سرد و انتشار تصاویر و ویدئوی مربوطه در فضای مجازی کرده بود، با دستور دادستان شناسایی شد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال دستگیری این فرد و با صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس پرونه وی روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: جریان اراذل اوباش شناسنامه‌دار در اردبیل خاموش شده و با همان شدت و قوت با افراد نوظهوری که با مقاصد مختلفی چون خودنمایی، اشتهار یا رقابت‌طلبی دست به شرارت بزنند از سوی دادستانی برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.

آفاقی با بیان اینکه تامین آرامش روانی مردم و جامعه خط قرمز دادستانی است، گفت: هر فردی که قصد برهم زدن آرامش شهروندان و مردم را به ویژه در فضای مجازی داشته باشد با برخورد قطعی و قاطع دادستانی مواجه خواهد شد.