فرآیند انتخاب فهرست شورای ائتلاف شهر تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اعلام خبر تصویب سند فرآیند انتخاب کاندیداها برای حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهر تهران گفت: در جلسه مورخ ۷ بهمن‌ماه شورای مرکزی، این سند با رأی اکثریت اعضای حقیقی و حقوقی تصویب شد.

رسولی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از میان کاندیداهایی که از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در سایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ثبت‌نام کرده و یا از طرق مختلف رزومه خود را به اطلاع دبیرخانه شورای ائتلاف رساندند بررسی اولیه صورت گرفت و هزار و ۶۷ نفر برای شرکت در مرحله نهایی با توجه به سوابق و تخصصی که دارند دعوت به جلسه حضوری خواهند شد.

سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: در این مرحله توانایی، تخصص و کارآمدی افراد توسط اعضای هیئت مرکزی کانون‌های تخصصی شورای ائتلاف بررسی شده و پرونده اطلاعات ۲۰ درصد اول داوطلبانی که بالاترین امتیاز را از میان سایرین در کمیسیون‌های تخصصی بدست آورند، برای بررسی نهایی به شورای انتخاب شورای ائتلاف که متشکل از اعضای شورای مرکزی و همچنین چهره‌های شاخص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است سپرده خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد با توجه به لزوم رعایت عدالت میان کاندیداها و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، حضور کاندیداهایی که هم‌اکنون در شورای مرکزی ائتلاف حضور دارند، در جلسات شورای انتخاب شورای ائتلاف ممنوع خواهد بود.