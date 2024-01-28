به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عملیات‌های گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) و گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه ادامه دارد.

گردان‌های قدس اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها در محورهای پیشروی شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه با استفاده از سلاح تیربار و سلاح‌های سنگین به شدت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شده‌اند.

همچنین ۳ جنگ‌افزار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک‌های «امل» و «جوره العقاد» در غرب شهر خان‌یونس از سوی گردان‌های قدس با گلوله «آر پی جی» هدف گرفته شدند.

یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی نیز با بمب قوی در محور پیشروی شهرک «امل» در غرب خان‌یونس از سوی مبارزان گردان‌های قدس منفجر شد.

علاوه بر این گردان‌های قدس نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل الهوا» در جنوب غرب شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داد.

گردان‌های قسام نیز از هدف قراردادن ۲ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «امل» واقع در غرب شهر خان‌یونس با گلوله «یاسین ۱۰۵» خبر داد.

۲ تانک مرکاوای دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در منطقه «جوره العقاد» واقع در غرب شهر خان‌یونس از سوی مبارزان قسام با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف گرفته شدند.

گردان‌های «ابوعلی مصطفی» نیز اعلام کرد که جنگ‌افزارها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه‌های شرقی جبالیا و شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.