به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس پیام جدیدی را به ارتش اشغالگر صهیونیستی صادر کردند.

گردان‌های قسام در پیامی خطاب به اشغالگران اسراییلی با اشاره به حمله هفتم اکتبر و ناتوانی دشمن صهیونیستی در پیش‌بینی و جلوگیری از آن تاکید کردند: «آنکه نتوانست هشدار دهد (و پیش بینی کند)، قادر به پیروزی هم (و پایان دادن به جنگ به نفع خود) نخواهد بود.»

انتشار این پیام در شرایطی صورت گرفته است که عملیات‌های گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) و گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه ادامه دارد.

گردان‌های قدس اعلام کردند که مبارزان این گردان‌ها در محورهای پیشروی شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه با استفاده از سلاح تیربار و سلاح‌های سنگین به شدت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شده‌اند.

همچنین ۳ جنگ‌افزار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک‌های «امل» و «جوره العقاد» در غرب شهر خان‌یونس از سوی گردان‌های قدس با گلوله «آر پی جی» هدف گرفته شدند.

یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی نیز با بمب قوی در محور پیشروی شهرک «امل» در غرب خان‌یونس از سوی مبارزان گردان‌های قدس منفجر شد.

علاوه بر این گردان‌های قدس نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل الهوا» در جنوب غرب شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داد.

گردان‌های قسام نیز از هدف قراردادن ۲ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «امل» واقع در غرب شهر خان‌یونس با گلوله «یاسین ۱۰۵» خبر داد.

۲ تانک مرکاوای دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در منطقه «جوره العقاد» واقع در غرب شهر خان‌یونس از سوی مبارزان قسام با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف گرفته شدند.

گردان‌های «ابوعلی مصطفی» نیز اعلام کرد که جنگ‌افزارها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه‌های شرقی جبالیا و شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، خبرنگار الجزیره در خبری اعلام کرد که آژیرهای خطر در جنوب عسقلان و چندین شهر در شمال نوار غزه به صدا درآمده است. همزمان گردان‌های قدس اعلام کردند که شهرک‌های اطراف نوار غزه را با شلیک موشک‌های متمرکز بمباران کردیم.

همچنین منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر درکریات شمونه و اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شنیده شدن صدای انفجارهایی درکریات شمونه اشاره کردند. برخی منابع به شلیک چهار موشک به شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. پیش از آن نیز اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان بیان کرده بود: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۲:۳۳ به وقت محلی روز یکشنبه ۲۸ ژانویه، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق مرکز برکه ریشا با سلاح موشکی هدف قرار داده و ضربه‌های مهلکی به آن وارد کردند.