سند آمادگی و پاسخ به بحران تا پایان بهمن در گلستان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سفر ریاست جمهور به استان شاهد آغاز عملیات اجرایی ۲۹ هزار میلیارد تومان و بهره برداری از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی بودیم.

وی افزود: در دهه فجر امسال شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵ هزار میلیارد تومان پروژه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: در ارزیابی ملی از شهرداری‌ها ۲۰ شهرداری گلستان رتبه عالی و ۱۵ شهرداری رتبه خیلی خوب را دریافت کردند.

وی یادآور شد: در ارزیابی ملی از دهیاری‌ها ۳۱۵ دهیاری عالی، ۵۱۲ دهیاری خیلی خوب، ۶۴ دهیاری خوب و ۲ دهیاری متوسط بودند.

مهیایی اظهار کرد: در سال جاری برای بهبود ناوگان حمل نقل عمومی ۶۱ دستگاه اتوبوس به ارزش بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خریداری شد که تا کنون ۲۰ دستگاه به اتوبوسرانی شهرداری گرگان تحویل شد.

وی افزود: تمام ۳۵ شهرهای استان با ظرفیت فیبرنوری در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: سند پیشرفت ۱۱۰ روستای استان بر اساس مزیت‌های موجود در روستاها تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه جمع آوری پسماند هر دو سایت آق قلا و آزادشهر بر اساس موازین محیط زیستی فعالیت می‌کنند و تلاش داریم یک سایت جمع آوری پسماند دیگر را در شمال گنبد کاووس ایجاد کنیم.

مهیایی اظهار کرد: به عنوان نخستین استان کشور سند آمادگی و پاسخ به بحران را تهیه کردیم که در بهمن ماه جاری رونمایی می‌شود.

وی افزود: از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی سفر نخست ریاست جمهور قریب به ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.