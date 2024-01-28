به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به اینکه چهار خطه کردن محور تردد زوار اربعین حسینی یکی از اولویت‌های کاری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان است، بیان کرد: قسمتی از جاده ترانزیت اهواز به چذابه به طول پنج کیلومتر که به پایانه مرزی منتهی می‌شود در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: طرح یادشده با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرایی شده است.

وی گفت: طرح چهار خطه کردن جاده اهواز - چذابه در تسهیل تردد زوار اربعین و دسترسی سهل و آسان آنها به پایانه تأثیرگذار بوده و برای تردد خودروهای سنگین و ترانزیت کالا و بار به کشور همسایه عراق بسیار مؤثر است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: اجرای طرح نامبرده سبب کاهش آمار تصادفات و میزان مصرف سوخت می‌شود و همچنین باعث رونق اقتصادی و افزایش میزان ترددها میان ۲ کشور ایران و عراق خواهد شد.

بیات منش گفت: طول کل این طرح ۱۱۵ کیلومتر بوده که ۱۰۰ کیلومتر آن چهار خطه شده و ۱۰ کیلومتر باقیمانده در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.