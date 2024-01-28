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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان:

جشنواره ملی اقوام نقش مهمی در احیای هویت تاریخی دارد

جشنواره ملی اقوام نقش مهمی در احیای هویت تاریخی دارد

بوشهر- مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان گفت: جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان، جشنواره‌ای برای احیای هویت تاریخی و پاسداشت گنجینه فرهنگ و رسوم ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه موسوی یکشنبه شب در جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان در بوشهر ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و سایر عوامل اجرایی جشنواره و خوشامدگویی به مسئولان و دانشجو معلمان حاضر در سالن اظهار داشت: سال گذشته نخستین دوره جشنواره اقوام را در استان گلستان برگزار کردیم و بازخورد خوب آن منجر به شکل گیری دومین جشنواره به میزبانی استان بوشهر شد.

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تنها آشنایی نسبی دانشجو معلمان با فرهنگ و آداب و رسوم و مشاهیر استان‌های دیگر نیست و اهداف بلند دیگری مد نظر متولیان این جشنواره فرهنگی است که به همت اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی تربیتی دانشگاه در حال برگزاری است.

موسوی بیان داشت: بوشهر شهر رئیس علی دلواری است و یکی از دلایل انتخاب این شهر و استان برای برگزاری جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان وجود بزرگ مردی مثل رئیسعلی دلواری است که در آن زمانه با آگاهی و شناخت دقیق از تحولات منطقه و با کسب اجازه از عالمان دینی زمان خود در برابر تجاوز انگلیسی‌ها به خاک ایران ایستاد و در این راه به شهادت رسید.

وی ادامه داد: این موضوع مهم این نکته را به ما گوشزد می‌کند که ما ایرانی‌ها همیشه در مقابل متجاوزین به مرزهای ایران اسلامی و دشمنان خارجی ایستادگی کرده‌ایم.

موسوی تصریح کرد: این جشنواره قطعاً به شناخت بهتر دانشجو معلمان ما از قومیت‌های مختلف ایران، مشاهیر و بزرگان این سرزمین مثل شاعر بزرگ حماسی سرای ما فردوسی کمک می‌کند.

جشنواره ملی اقوام نقش مهمی در احیای هویت تاریخی دارد

وی خاطرنشان کرد: ایران کشور اقوام مختلف با تنوع پوشش است و امروز ما در این جشنواره گردهم آمده‌ایم که عفت و غیرت را زنده کنیم و شما به عنوان دانشجو معلمان نسل آینده به عنوان حلقه اتصال دهنده دانشی که امروز کسب می‌کنید، به نسل آینده هستید.

موسوی یادآور شد: امروز جهان غرب از بس کسی ندارند و از بس خالی از اسطوره‌ها در جامعه خود هستند سراغ مرد عنکبوتی و بتمن می‌روند؛ اما سوال اساسی این است که ما چقدر با اسطوره‌های قدیم و جدید خود امثال شهید همت، باکری، بابایی، سپهبد سلیمانی و شهید رئیسعلی دلواری آشنایی داریم.

وی اضافه کرد: شما دانشجو معلمان وظیفه شرعی و عرفی دارید که باید جز به جز این موارد را بیاموزید و به دانش آموزان خود نیز آموزش دهید.

موسوی متذکر شد: جشنواره اقوام تنها بهانه برای همدلی، همراهی، وحدت، آشنایی با فرهنگ‌ها، نواهای آئیینی و دینی نواحی کشور، لالایی‌های مادرانه و ترانه‌های کار و حین برداشت محصول و … بوده و هیچ جا در هیچ نقطه ایران زمین جشنواره اقوامی به این شکل برگزار نشده است.

وی تاکید کرد: لالایی‌های مادرانه به پسران ما غیرت و به دختران ما عفت یاد می‌دهد و جشنواره اقوام زنده کردن همان لالایی‌ها است و جشنواره‌ای برای احیای هویت تاریخی و پاسداشت گنجینه فرهنگ و رسوم ایرانی است.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان گفت: تلاش و مطالبه کنید که در سطح پردیس‌ها و استان‌های خود نیز جشنواره اقوام را برگزار کنید؛ چرا که می دانم در سطح پردیس‌ها دانشجومعلمانی با قومیت‌های مختلف هستند.

کد مطلب 6007443

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