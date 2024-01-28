جشنواره ملی اقوام نقش مهمی در احیای هویت تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه موسوی یکشنبه شب در جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان در بوشهر ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و سایر عوامل اجرایی جشنواره و خوشامدگویی به مسئولان و دانشجو معلمان حاضر در سالن اظهار داشت: سال گذشته نخستین دوره جشنواره اقوام را در استان گلستان برگزار کردیم و بازخورد خوب آن منجر به شکل گیری دومین جشنواره به میزبانی استان بوشهر شد.

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تنها آشنایی نسبی دانشجو معلمان با فرهنگ و آداب و رسوم و مشاهیر استان‌های دیگر نیست و اهداف بلند دیگری مد نظر متولیان این جشنواره فرهنگی است که به همت اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی تربیتی دانشگاه در حال برگزاری است.

موسوی بیان داشت: بوشهر شهر رئیس علی دلواری است و یکی از دلایل انتخاب این شهر و استان برای برگزاری جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان وجود بزرگ مردی مثل رئیسعلی دلواری است که در آن زمانه با آگاهی و شناخت دقیق از تحولات منطقه و با کسب اجازه از عالمان دینی زمان خود در برابر تجاوز انگلیسی‌ها به خاک ایران ایستاد و در این راه به شهادت رسید.

وی ادامه داد: این موضوع مهم این نکته را به ما گوشزد می‌کند که ما ایرانی‌ها همیشه در مقابل متجاوزین به مرزهای ایران اسلامی و دشمنان خارجی ایستادگی کرده‌ایم.

موسوی تصریح کرد: این جشنواره قطعاً به شناخت بهتر دانشجو معلمان ما از قومیت‌های مختلف ایران، مشاهیر و بزرگان این سرزمین مثل شاعر بزرگ حماسی سرای ما فردوسی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشور اقوام مختلف با تنوع پوشش است و امروز ما در این جشنواره گردهم آمده‌ایم که عفت و غیرت را زنده کنیم و شما به عنوان دانشجو معلمان نسل آینده به عنوان حلقه اتصال دهنده دانشی که امروز کسب می‌کنید، به نسل آینده هستید.

موسوی یادآور شد: امروز جهان غرب از بس کسی ندارند و از بس خالی از اسطوره‌ها در جامعه خود هستند سراغ مرد عنکبوتی و بتمن می‌روند؛ اما سوال اساسی این است که ما چقدر با اسطوره‌های قدیم و جدید خود امثال شهید همت، باکری، بابایی، سپهبد سلیمانی و شهید رئیسعلی دلواری آشنایی داریم.

وی اضافه کرد: شما دانشجو معلمان وظیفه شرعی و عرفی دارید که باید جز به جز این موارد را بیاموزید و به دانش آموزان خود نیز آموزش دهید.

موسوی متذکر شد: جشنواره اقوام تنها بهانه برای همدلی، همراهی، وحدت، آشنایی با فرهنگ‌ها، نواهای آئیینی و دینی نواحی کشور، لالایی‌های مادرانه و ترانه‌های کار و حین برداشت محصول و … بوده و هیچ جا در هیچ نقطه ایران زمین جشنواره اقوامی به این شکل برگزار نشده است.

وی تاکید کرد: لالایی‌های مادرانه به پسران ما غیرت و به دختران ما عفت یاد می‌دهد و جشنواره اقوام زنده کردن همان لالایی‌ها است و جشنواره‌ای برای احیای هویت تاریخی و پاسداشت گنجینه فرهنگ و رسوم ایرانی است.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان گفت: تلاش و مطالبه کنید که در سطح پردیس‌ها و استان‌های خود نیز جشنواره اقوام را برگزار کنید؛ چرا که می دانم در سطح پردیس‌ها دانشجومعلمانی با قومیت‌های مختلف هستند.