۹ بهمن ۱۴۰۲، ۶:۴۰

مطالعات نشان می دهد؛

داروی قلب اضطراب کودکان اوتیسم را کاهش می دهد

محققان دریافتند یک داروی فشار خون که از دهه ۱۹۶۰ وجود دارد می تواند به کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اوتیسم کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این یافته اصلی یک مطالعه کوچک است که در آن به ۶۹ فرد بین ۷ تا ۲۴ سال مبتلا به اوتیسم دارویی به نام "پروپرانولول" داده شد.

دکتر «دیوید بوردورف»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه میزوری، گفت: «یافته ها نشان می‌دهد که پروپرانولول می‌تواند به عنوان یک مداخله مفید برای کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اوتیسم عمل کند.»

وی خاطرنشان کرد: «این دارو از دهه ۱۹۶۰ وجود داشته است و بسیار ارزان است. تا به حال، ما هیچ داروی شناخته‌شده‌ای نداشته‌ایم که مسائل روانپزشکی را به طور خاص برای افراد مبتلا به اوتیسم هدف قرار دهد، اما این نتایج بسیار امیدوار کننده هستند و می‌تواند از تحقیقات آینده پشتیبانی کند.»

این مطالعه نشان داد افرادی که پروپرانولول دریافت کرده‌اند در معاینه سه ماهه خود به طور قابل‌توجهی سطح اضطراب کمتری داشتند.

این تیم همچنین مهارت‌های ارتباط اجتماعی شرکت کنندگان را نیز بررسی کرد، اما هیچ مزیتی در ارتباط با استفاده از پروپرانولول یافت نشد.

بوردورف گفت که فواید پروپرانولول را برای افراد مبتلا به اوتیسم که با اضطراب مبارزه می‌کنند، مشاهده کرده است.

