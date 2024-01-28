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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۴

رییس آموزش و پرورش قوچان خبرداد؛

برخی مدارس روستایی در قوچان غیرحضوری شد

برخی مدارس روستایی در قوچان غیرحضوری شد

مشهد- رییس آموزش و پرورش قوچان از غیرحضوری شدن برخی مدارس روستایی این شهرستان در نوبت صبح دوشنبه ٩ بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس ابتدایی و متوسطه اول در برخی روستاهای این شهرستان در نوبت صبح فردا دوشنبه ٩ بهمن غیرحضوری خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش قوچان بیان کرد: مدارس روستاهای آسی بلاغ، رهورد، آبجهان، شیرزن، جوزان، قره‌چه اسفجیر به همراه روستاهای بعد از سد تبارک شامل طویل، برج قارداش، کردکانلو، چران، الهیان و یدک در نوبت صبح به صورت غیر حضوری است.

گفتنی است بارش برف از صبح امروز در قوچان آغاز و همین مساله باعث شد مدارس روستایی این شهرستان به دلیل برودت هوا و لغزندگی معابر در نوبت عصر غیرحضوری شود.

کد مطلب 6007469

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