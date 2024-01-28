به گزارش خبرگزارش مهر، محمد اشرفی با اعلام اینکه ۲۲ طرح تأمین آب شرب روستایی در استان اتمام و یا در شرف اتمام هستند، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها ۴ هزار و ۹۱۲ خانوار روستایی با ۱۹ هزار و ۴۰۶ نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

وی، آبرسانی به مجتمع حمزیان چایپاره، تأمین آب شرب روستاهای خورخوره، قجی آباد، قره داغ، کهنه ده، گاپیش، گرد یعقوب، عبداله کرده و کاویس شهرستان مهاباد، احداث مخزن یک هزار مترمکعبی شهدای ژاله، تأمین آب آشامیدنی خانه خل علیا و سفلی، نیوکردار، فقه خدریان و مکل آباد شهرستان سردشت، بازسازی تأسیسات آب آشامیدنی روستای قمیشلو شهرستان ارومیه، آبرسانی به روستاهای زولابهیک، اجواج، سوسن آباد، یالقوزآغاج و بوشانلو شهرستان سلماس، تأمین آب شرب روستاهای گرده بن و کیله سیپان پیرانشهر، قره آغل، آغبلاغ کلیساکندی، سلمان آباد و جبارلو شهرستان چالدران، روستاهای عربشاه گروس و آرپاچای شهرستان تکاب، اشخل شهرستان میرآباد و شین آباد پیرانشهر را طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری اعلام کرد.

اشرفی اعتبار هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از این طرح‌ها را یک هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این طرح‌ها، ۶۳ کیلومتر خط انتقال و اصلاح و توسعه ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع انجام شده است.