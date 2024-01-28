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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۹

همزمان با دهه مبارک فجر؛

طرح‌های تامین آب شرب ۵۰ روستای آذربایجان غربی افتتاح می شود

طرح‌های تامین آب شرب ۵۰ روستای آذربایجان غربی افتتاح می شود

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آغاز بهره برداری از طرح‌های تامین آب شرب ۵۰ روستای استان همزمان با ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزارش مهر، محمد اشرفی با اعلام اینکه ۲۲ طرح تأمین آب شرب روستایی در استان اتمام و یا در شرف اتمام هستند، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها ۴ هزار و ۹۱۲ خانوار روستایی با ۱۹ هزار و ۴۰۶ نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

وی، آبرسانی به مجتمع حمزیان چایپاره، تأمین آب شرب روستاهای خورخوره، قجی آباد، قره داغ، کهنه ده، گاپیش، گرد یعقوب، عبداله کرده و کاویس شهرستان مهاباد، احداث مخزن یک هزار مترمکعبی شهدای ژاله، تأمین آب آشامیدنی خانه خل علیا و سفلی، نیوکردار، فقه خدریان و مکل آباد شهرستان سردشت، بازسازی تأسیسات آب آشامیدنی روستای قمیشلو شهرستان ارومیه، آبرسانی به روستاهای زولابهیک، اجواج، سوسن آباد، یالقوزآغاج و بوشانلو شهرستان سلماس، تأمین آب شرب روستاهای گرده بن و کیله سیپان پیرانشهر، قره آغل، آغبلاغ کلیساکندی، سلمان آباد و جبارلو شهرستان چالدران، روستاهای عربشاه گروس و آرپاچای شهرستان تکاب، اشخل شهرستان میرآباد و شین آباد پیرانشهر را طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری اعلام کرد.

اشرفی اعتبار هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از این طرح‌ها را یک هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این طرح‌ها، ۶۳ کیلومتر خط انتقال و اصلاح و توسعه ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع انجام شده است.

کد مطلب 6007471

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