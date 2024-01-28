سرمربی تیم ملی تاجیکستان: آرزوی بازی با ایران در فینال را داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، 《پیتر سگرت》 در نشست خبری پس از صعود تیم ملی تاجیکستان به یک چهارم نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفت: آرزوی بعدی من این است که دوباره به دور بعد بروم. فکر می‌کنم امشب در تاجیکستان هیچکس نمی‌خوابد. در آخرین دقیقه گل خوردیم اما بازیکنانم خیلی زود از زمین بلند شدند و جنگیدند.

او با تمثیل تیمش به اسب‌های سیاه جنگجو گفت: بازی خیلی بزرگی را بردیم. ۹۰ دقیقه نبرد کردیم و توانستیم نتیجه درخور بگیریم. من از قبل می‌دانستیم بازیکنانی دارم که باور دارند می‌توانند موفق شوند. هیچکس نمی‌داند تا کجا می‌توانیم پیشروی کنیم.

سرمربی کروات تیم ملی تاجیکستان در پاسخ به اینکه یکی از کاریزماتیک‌ترین سرمربیان جام با توجه به صحبت‌هایش است یادآور شد: من هیچ محدودیتی برای بازیکنان ندارم زیرا در هر بازی دوباره من را غافلگیر می‌کنند. رؤیای بعدی من این است که دوباره به دور بعدی بروم. فکر می‌کنم امشب در تاجیکستان هیچکس نمی‌خوابد.

او گفت: این شخصیت بازیکنان، مربی و کشور تاجیکستان است که با همه وجود مبارزه می‌کند و تلاش می‌کند. من قلبا اینجا تاجیکستان را دوست دارم. نمی‌دانم در ادامه چه اتفاقاتی پیش خواهد آمد.

سگرت در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فکر می‌کند زبان فینال با احتمال حضور تیم ملی ایران فارسی خواهد بود گفت: تیم ملی ایران بازیکنان خیلی خوبی دارد و قدرت زیادی دارد. دوست داریم آرزوی بازی با ایران محقق شود. فعلاً از اینکه به یک جهارم صعود کردیم خوشحالیم و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.