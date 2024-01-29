حجت الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتکاف ناب‌ترین لحظه دیدار با خدا است اظهار داشت: اعتکاف سکوی پرواز برای رسیدن به مقام معنوی و جلوه‌ای از بندگی خداوند متعال است که معتکفین را به ندای این الرجبیون دعوت می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: اعتکاف سال ۱۴۰۲ شهرستان دار المؤمنین گناوه با استقبال بی نظیر نوجوانان و جوانان مؤمن برگزار شد و با انجام اعمال مختص ایام البیض و دعای ام داوود در شهرستان به پایان رسید.

وی بیان کرد: از زیبایی‌های اعتکاف سال امسال می‌توان به اعتکاف علمی، ختم قرآن، اعتکاف مادر و کودک، آشنایی با سیره ائمه اطهار علیهم السلام، روایتگری سیره شهدایی، رونمایی از دیوار نگاره شهدا، حضور شبکه تبلیغ دین، و طرح ملی قرآنی عاکفون و در اختتامیه نیز حضور والدین با اهدای گل و دست بوسی فرزندان از پدر و مادر خود بود.

وی بیان کرد: حضور ائمه جمعه شهر گناوه و بندر ریگ، فرماندار شهرستان و سایر مسئولان ادارات دولتی در جمع معتکفین، اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اهدای هدایای فرهنگی از نقاط قوت این همایش عظیم فرهنگی دینی بود.

وی یادآور شد: اعتکاف کنندگان امسال با دور همی صمیمی، همدلی وهم عهدی برای ظهور امام زمان عج و عاقبت بخیری همدیگر دست به دعا برداشتند و از خدای خود بابت این نعمت تشکر کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: از همکاری و همراهی همه کسانی که در برگزاری امر اعتکاف اهتمام ورزیدند در رأس ائمه جمعه، فرماندار شهرستان گناوه، همه اعضا ستاد اعتکاف شهرستان، خیرین، ادارات و سایر نهادها تقدیر ویژه به عمل می‌آید.