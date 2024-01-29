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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۱۵

مدیرکل امور عشایری استان ایلام خبر داد؛

اخذ مجوز احداث میدان عرضه دام عشایر در ایلام

اخذ مجوز احداث میدان عرضه دام عشایر در ایلام

ایلام-مدیرکل امور عشایری استان ایلام از اخذ مجوز احداث میدان عرضه دام عشایر در ایلام خبر داد.

محمدجواد خانزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تایید مکان عرضه دام عشایر در کارگروه رفع موانع تولید استان خبر داد.

وی افزود: باتوجه به سهم بالای عشایر از تولید دام در استان و به منظور ساماندهی بازار فروش دام، عرضه گوشت قرمز بهداشتی و افزایش درآمد عشایر و نیاز مبرم به میدان عرضه دام در استان با توجه به ظرفیت بالای دامداری و دامپروری به ویژه در بستر زندگی عشایری و اینکه استان ایلام یکی از استان‌هایی است که به عنوان قطب دامداری در کشور مطرح است، مطالعات احداث آن در سال جاری در دستور کار اداره کل امور عشایر قرار گرفته است.

کد مطلب 6007512

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