به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ابرناکی و بارش در سواحل شمالی همچنین در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

در سایر مناطق کشور آسمانی صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. طی این روز در غرب گیلان و شرق اردبیل بارش شدت خواهد داشت.

سه شنبه ۱۰ بهمن‌ماه با ورود سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور ابرناکی و بارش برف و باران در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران شروع می‌شود همچنین در نیمه غربی سواحل دریای خزر بازندگی تقویت می‌شود و در خراسان رضوی نیز بارش رخ می‌دهد.

چهارشنبه و پنجشنبه (۱۱ و ۱۲ بهمن‌ماه) این وضعیت در غرب و مرکز کشور و سواحل غربی دریای خزر ادامه خواهد داشت.