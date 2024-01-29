به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: گروه سرود آوای باران شهرکرد به مربیگری مرتضی کیانی و سرپرستی زهرا شفیعی و با ارائه اثری با نام «مهد سرداران جنگ» توانست به عنوان یکی از آثار منتخب جشنواره منطقه‌ای سرود فجر شناخته شود.

وی با بیان اینکه جشنواره منطقه‌ای سرود فجر اواخر دی با رقابت ۲۱ گروه از استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، خوزستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در هنرستان هنرهای زیبا اصفهان برگزار شد، افزود: هیأت داوران جشنواره سرود فجر پس از بررسی آثار اجرا شده، گروه سرود پسران آوای باران از استان را شایسته حضور در مرحله راهبردی این جشنواره اعلام کرد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد و اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جشنواره ملی سرود فجر در چهار مرحله برگزار می‌شود که در مرحله سوم با عنوان راهبری، گروه‌های منتخب منطقه‌ای با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ساخت نهایی اثر خود اقدام کرده و سپس اثر تولید شده را در بخش پایانی به همراه موسیقی زنده اجرا خواهند کرد.

فرجی درباره سرود «مهد سرداران جنگ» هم عنوان کرد: این سرود به گویش بختیاری است و با پرداختن به دفاع مقدس، نام چهار سردار چهارمحال و بختیاری را بیان می‌کند و علاوه بر اشاره به کاروان پیاده لردگان و ذکر رشادت‌ها و دلیری‌های این دوران، نگاهی نیز به ظهور حضرت مهدی (عج) دارد.

وی با اشاره به اینکه اعضای گروه آوای باران را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: این گروه با نام بُنگ باران و با ارائه همین اثر در مسابقه تلویزیونی هماهنگ نیز حضوری درخشان داشت.

معاون هنری و سینمایی ارشاد و اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مرحله پایانی جشنواره ملی سرود فجر، اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.