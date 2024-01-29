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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۲

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام:

انتخابات صحنه حماسه آفرینی قلم‌های بیدار است

انتخابات صحنه حماسه آفرینی قلم‌های بیدار است

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: انتخابات صحنه حماسه آفرینی قلم‌های بیدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال شاکرمی در نشست بصیرتی بسیجیان که در سیروان برگزار شد، اظهار کرد: سلاح امروز بسیجیان برای مقابله با ترفند دشمنان بیداری و آگاه سازی است.

وی گفت: دشمن به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است؛ اما ملت ما بار دیگر نشان خواهد داد که سرفصل گام‌های غرورآفرینش را تغییر نداده است.

‌در این نشست بر اهمیت دشمن شناسی، آسیب‌های اجتماعی و حضور پرشور مردم در انتخابات، بحث و تبادل نظر شد.

تجلیل از خانواده‌های شهیدان سرافراز؛ نعمت صباحی و عبدالسلام خلفی در روستای عرب رودبار شهرستان سیروان از دیگر برنامه‌های سفر فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان به این شهرستان بود.

کد مطلب 6007554

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