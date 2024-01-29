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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۹

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه خبر داد؛

عدم لغو پروازهای کرمانشاه در پی بارش‌های اخیر زمستانی

عدم لغو پروازهای کرمانشاه در پی بارش‌های اخیر زمستانی

کرمانشاه- مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از عدم لغو پروازهای کرمانشاه در پی بارش‌های اخیر زمستانی خبر داد.

مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های هواپیمایی استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به شروع بارندگی‌های زمستانی در ین استان و فعالیت سامانه جدید بارشی به ویژه در روز گذشته پروازی لغو و کنسل نشده است.

وی افزود: در حال حاضر استان کرمانشاه روزانه یک پرواز دارد که علت اصلی این کاهش در تعداد پروازها اجرایی شدن عملیات بهسازی باند فرودگاه و ایجاد محدودیت‌ها تا زمان اتمام آن است.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه فرودگاه کرمانشاه آمادگی کافی برای افزایش پروازها و نشست و برخاست هواپیمای متوسط را خواهد داشت و برای افزایش تعداد پروازها پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان و مسئولان استانی در دست اقدام است.

کد مطلب 6007557

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