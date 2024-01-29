مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های هواپیمایی استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به شروع بارندگی‌های زمستانی در ین استان و فعالیت سامانه جدید بارشی به ویژه در روز گذشته پروازی لغو و کنسل نشده است.

وی افزود: در حال حاضر استان کرمانشاه روزانه یک پرواز دارد که علت اصلی این کاهش در تعداد پروازها اجرایی شدن عملیات بهسازی باند فرودگاه و ایجاد محدودیت‌ها تا زمان اتمام آن است.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه فرودگاه کرمانشاه آمادگی کافی برای افزایش پروازها و نشست و برخاست هواپیمای متوسط را خواهد داشت و برای افزایش تعداد پروازها پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان و مسئولان استانی در دست اقدام است.