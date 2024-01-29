ستاد تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در اوقاف سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: ستاد تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در این اداره کل با هدف تبیین مشارکت قوی در انتخابات ایجاد شده است.

وی تبیین اهمیت انتخابات به خصوص با استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد و … را یکی از اولویت‌های این ستاد دانست و تاکید کرد: تبیین راهبرد دشمنان در مأیوس کردن مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله اقدامات این ستاد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه گزارش عملکرد ادارات اوقاف و امور خیریه در حوزه‌های مختلف برای امیدآفرینی مردم از جمله دیگر اقدامات این ستاد است، گفت: همگانی کردن گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس مکتب امامین انقلاب با استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و امام زادگان از دیگر اقدامات این ستاد خواهد بود.

علیزاده ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌هایی که در حوزه مساجد و اماکن مذهبی استان سمنان را از دیگر رسالت‌های ستاد تبیین گفتمان انقلاب اسلامی دانست و گفت: این ستاد در حوزه امید آفرینی با هدف تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات فعالیت خواهد داشت.