۵۶ هکتار عرصه منابع طبیعی در شرق اصفهان آزاد شد

محمدرضا عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی استان صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن با حکم قضائی برای رفع تصرف ۵۶ هکتار عرصه در شرق اصفهان اقدام کرد، اظهار داشت: این ۵۶ هکتار عرصه واقع در جنوب پایگاه هشتم شکاری و در مجاورت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، بیش از ۱۵ سال در تصرف فردی بود که از معادن این عرصه شن برداشت می‌کرد.

وی ادامه داد: فرد متخلف سال‌های متمادی این عرصه ۵۶ هکتاری را تصرف کرده بود؛ شن‌ها را برداشت و سپس زمین را تسطیح کرده و ساخت و ساز یا کِشت می‌کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت برای آزادسازی این عرصه ملی با متصرف دو - سه مرتبه طی سال‌های اخیر درگیر شدند، گفت: عرصه منابع طبیعی بیش از ۱۵ سال در تصرف این شخص بود که به دلیل پیگیری‌ها و حمایت‌هایی که از او می‌شد و وکلای توانمندی که داشت ما نمی‌توانستیم علیه او حکمی برای رفع تصرف بگیریم.

عسگری خاطرنشان کرد: در نهایت با ورود جدی همکاران اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی به این پرونده و پیگیری‌های مستمری که دو سال اخیر انجام شد و با همکاری دستگاه‌های نظارتی توانستیم که حکم رفع تصرف این ۵۶ هکتار عرصه در شرق اصفهان را اخذ و امروز اجرا کنیم.