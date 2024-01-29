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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۷

پس از ۱۵ سال تصرف و ساخت‌وساز غیرقانونی؛

۵۶ هکتار عرصه منابع طبیعی در شرق اصفهان آزاد شد

۵۶ هکتار عرصه منابع طبیعی در شرق اصفهان آزاد شد

اصفهان- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان از آزادسازی ۵۶ هکتار عرصه طبیعی در شرق این کلانشهر پس از ۱۵ سال تصرف، خبرداد.

محمدرضا عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی استان صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن با حکم قضائی برای رفع تصرف ۵۶ هکتار عرصه در شرق اصفهان اقدام کرد، اظهار داشت: این ۵۶ هکتار عرصه واقع در جنوب پایگاه هشتم شکاری و در مجاورت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، بیش از ۱۵ سال در تصرف فردی بود که از معادن این عرصه شن برداشت می‌کرد.

وی ادامه داد: فرد متخلف سال‌های متمادی این عرصه ۵۶ هکتاری را تصرف کرده بود؛ شن‌ها را برداشت و سپس زمین را تسطیح کرده و ساخت و ساز یا کِشت می‌کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت برای آزادسازی این عرصه ملی با متصرف دو - سه مرتبه طی سال‌های اخیر درگیر شدند، گفت: عرصه منابع طبیعی بیش از ۱۵ سال در تصرف این شخص بود که به دلیل پیگیری‌ها و حمایت‌هایی که از او می‌شد و وکلای توانمندی که داشت ما نمی‌توانستیم علیه او حکمی برای رفع تصرف بگیریم.

عسگری خاطرنشان کرد: در نهایت با ورود جدی همکاران اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی به این پرونده و پیگیری‌های مستمری که دو سال اخیر انجام شد و با همکاری دستگاه‌های نظارتی توانستیم که حکم رفع تصرف این ۵۶ هکتار عرصه در شرق اصفهان را اخذ و امروز اجرا کنیم.

کد مطلب 6007596

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 0
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      حدوذ صد هکتار از اراضی روستای مورچه خورت توسط شنشویی خاکریز زده شده حالا اهالی زمین‌های مستثنیات آبادی را درخت کاشته‌اند و نه ملی بوده و نه شامل طرح هادی حالا بعد شش سال منابع طبیعی می‌گوید ما سال 400 ملی کردیم مقصر ما هستیم که سال 97 با هماهنگی رؤسا کشت کردیم یا آقایان که معلوم نیست چرا این هزینه ر
    • قشقایی IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      3 0
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      بخدا قسم همش حرف مفت اینقدر مافیا تو کشور زیاد شده هیچکس نمیتونه جلو دارشون بشه
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 2
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      اگر اراضی ملی دارای نقشه وحدود اربعه وبا نصب تابلو ی ویژه ونطارت وبارسی هوشمندانه تحت کنترل عوامل ذی ربط باشد چرا باید شخص یا اشخاص طمع کار به خود جرأت تجاوز وتصرف پیدا کنند .
    • محمد IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
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      چرت و پرت میزارن طرف هر غلطی دلش میخاد میکنه بعد میان خراب میکنند و وضعیت زمین را بدتر از زمان تصرف میکنند یعنی دیگه به هیچ وجه قابل استفاده در راستای منافع ملی نیست ...
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
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      باید اسم ببرید ،،، اسم با فامیلی درغیر اینصورت فایده ای نخواهد داشت و به جز شعار دادن معنای دیگری نخواهد داشت

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