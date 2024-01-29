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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۴

رییس کمیته حوزه و روحانیت گلستان:

۱۳۰۰ طلبه در گلستان مشغول فعالیت هستند

۱۳۰۰ طلبه در گلستان مشغول فعالیت هستند

گرگان- رییس کمیته حوزه و روحانیت استان گلستان گفت: هزار و ۳۰۰طلبه در حوزه علمیه در رشته های مختلف در حال تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا ابراهیمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرا رسیدن ایام دهه فجر نشان می‌دهد اتحاد مردم در حول محور ولایت باعث می‌شود تا در مقابل دشمن ایستادگی کرد.

وی افزود: در استان گلستان ۲۱ حوزه علمیه و دو مرکز تخصصی با چند رشته علمی در حال انجام وظیفه است.

رئیس کمیته حوزه و روحانیت استان گلستان گفت: هزار و ۳۰۰ طلبه در حوزه علمیه در رشته‌های مختلف در حال تحصیل هستند.

وی از فعالیت ۵۰۰ مبلغ در حوزه علمیه استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۴۵ نفر در طرح هجرت و ما بقی در طرح امین مدارس استان نقش آفرینی می‌کنند.

ابراهیمی اظهار کرد: تعلیم و تربیت طلاب جوان یکی از رسالت‌های حوزه علمیه محسوب می‌شود.

وی گفت: در ایام دهه فجر امسال هرشب برنامه‌های تبیینی و دستاوردهای نظام برای طلاب جوان توسط مبلغین برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007626

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