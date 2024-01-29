برای ارتقا فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه تلاش کنیم‌

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در آئین تکریم و معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان بیان کرد: استان همدان در سطح ملی در ایام اربعین عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: هم در عراق و هم در داخل کشور شاهد خدمت رسانی نیروهای استان همدان به زائران اربعین هستیم.
شعبانی موثقی با اشاره به اینکه هدف مشترک بین همه ما، تعظیم شعائر و ارتقا فرهنگ اهل بیت (ع) است، افزود: در این میدان همه باید به هم کمک کنیم و در کنار یکدیگر حضور داشته باشیم.
گفتنی است در این مراسم با تقدیر از خدمات محمدعلی بادامی، سید رضا موسوی به عنوان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان معرفی شد.
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