به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ثبت‌نام و انتخاب رشته برای مرحله پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

بر اساس مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ مقرر شد برای ظرفیت‌های خالی مانده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام شده، برای نوبت بهمن ماه پذیرش انجام شود.

ثبت‌نام و انتخاب‌رشته در این مرحله از روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن تا روز شنبه ۱۴ بهمن از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

اطلاعیه ثبت‌نام و انتخاب‌رشته حاوی شرایط و ضوابط پذیرش دوره مذکور از امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دسترس خواهد بود.

متقاضیان کدرشته‌محل‌های پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت‌نام و انتخاب‌رشته لازم است به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.iau.ir مراجعه کنند.