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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

با اصرار مجلس؛

موضوع «انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری» به مجمع رفت

موضوع «انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری» به مجمع رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری اصرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند و این بند برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

کد مطلب 6007712
زهرا علیدادی

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