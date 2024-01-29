به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه نامه معرفی ایران با عنوان ایران، سرزمین تمدن و انقلاب در شش صفحه در قالب شماره جدید مجله کودک و نوجوان «غمیضه» در الجزایر منتشر شد.

مجله غمیضه به معنی قایم باشک، مجله کودکان و نوجوانان در الجزایر است که پرونده معرفی ایران را به عنوان برداشتن گامی در راستای معرفی ایران به مخاطبان خود منتشر کرده است.

کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی در حوزه دیپلماسی اذعان دارند کودکان و نوجوانان مهمترین گروه هدف در روایتگری هستند و ضمن تاکید بر این گروه سنی تصریح می‌کنند روایتگری در میراث فرهنگی سدی در برابر روایت‌های غربی است و این چیزی است که در ویژه نامه این مجله رخ داده است. طرح جلد این شماره مجله نیز به این پرونده اختصاص یافته است.

در این‌ویژه‌نامه، پس از مقدمه‌، مشخصات کلی ایران شامل اشاره به قدمت تمدن ایران با معرفی معبد چغازنبیل و تخت جمشید، معرفی سازه‌های آبی شوشتر، میدان نقش جهان اصفهان و بادگیرهای یزد، میدان آزادی و پیروزی انقلاب، موفقیت‌های علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و چهار چهره شاخص علم و فرهنگ ایران برای بچه‌های الجزایری تشریح شده است.

در این ویژه نامه مسابقه‌ای کودکانه نیز طراحی شده است.