جشنواره ای برای صنایع دستی با عنوان فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر با نام سرو سیمین ۸ روز ۲۷ بهمن ماه در برج آزادی افتتاح میشود و تا اول اسفند ماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه این برنامه نیز در برج میلاد برگزار خواهد شد.
در این جشنواره هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در داخل و خارج از کشور آثار خود را به عنوان نمونههای برتر در هر حوزه ارائه میدهند. پیش از وارد شدن هر یک از این آثار به جشنواره، یک کمیته داوری اولیه تشکیل شده تا بتواند آثار را تفکیک کرده و آثاری که قابلیت ارزیابی دارند را به جشنواره راه دهند.
به همین منظور برخی از آثار از وارد شدن به جشنواره باز ماندند مانند تعدادی از آثار کشورهای خارجی که سنخیتی با موضوع هنر سنتی و صنایع دستی نداشتند. با این وجود تا کنون ۵ هزار اثر از ۲ هزار هنرمند در این رویداد ثبت نام شده است.
همچنین ۱۶ کشور نیز در این برنامه مشارکت دارند که کشورهای کویت، ازبکستان، قطر، پاکستان، هند، لبنان، صربستان، افغانستان، ساحل عاج، نیجریه، چین، کلمبیا، تاجیکستان، مقدونیه شمالی، عربستان و تایلند از جمله آنها هستند. هشت تندیس سرو سیمین، دو نشان فردا، یک نشان رویش دوباره سرو، یک نشان ترنج سیمین و یک نشان هنر در حرم تندیسهایی هستند که در مراسم اختتامیه اهدا خواهند شد.
رژه پرچم شهرهای جهانی صنایعدستی در ۲۷ بهمن ماه، اجرای مپینگ با محتوای صنایعدستی در بدنه برج آزادی، رونمایی از سرود صنایعدستی در مراسم افتتاحیه، نمایش آثار هنرمندان فعال در حرم و نمایش آثار هنرمندان خارجی و داخلی در تالارهای برجآزادی از جمله برنامههای هشتمین جشنواره بینالمللی صنایعدستی و هنرهای سنتی است.
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